【マットアロー2号 ［コンバーチブル］】 4月17日 出荷予定 価格：5,940円

ウェーブは、プラモデル「マットアロー2号 ［コンバーチブル］」の出荷日が4月17日に決定したことを発表した。価格は5,940円。

本製品は、特撮「帰ってきたウルトラマン」に登場する「マットアロー2号」を、コンバーチブルキットで商品化したもの。

通常のマーキングデカールや武装に加えて、隊長機用の黄色いラインデカールと、第22話「この怪獣は俺が殺る」で使用されたミサイルを付属させたコンバーチブル仕様となっている。

キットは、飛行機モデルのスタンダードスケールである1/72という迫力サイズで、撮影に使用されたモデル形状を忠実に再現することを製品化のコンセプトに、シンプルなパーツ構成で組み立てやすさも重視した世代を越えて楽しめる内容となっている。

「マットアロー2号 ［コンバーチブル］」

仕様：プラスチックモデルキット スケール：1/72スケール

(C)円谷プロ

※写真の完成品は組み立て、塗装を施したものです。