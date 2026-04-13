4月12日に開催されたJリーグの試合において、鹿児島に本拠地を構える「鹿児島ユナイテッドFC」の公式Xが行った投稿が、国内外から大きな反響を呼んでいます。試合当日に桜島の降灰が確認されたことを受けてのアナウンスでしたが、その内容は他県民の想像をはるかに超えるタフなものでした。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■スーパーの特売日感覚？まさかの「灰の日ポイント」投稿に添えられた写真には、