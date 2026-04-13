ABCテレビは、4月7日放送のバラエティー番組『相席食堂』について、10日までにTVer、ABEMAでの見逃し配信内容を一部差し替えた。【画像】「新年度1発目からすごすぎて…滅」 M!LK塩崎太智と高橋成美が登場した『相席食堂』お笑いコンビ・千鳥がMCを務め、ゲストが相席ロケを繰り広げる番組。同回は、M!LKの塩崎太智が、京都府宇治市を訪れた。道中のうなぎ屋では、声優の黒沢ともよと豊田萌絵と出会い、相席が実現。うなぎ