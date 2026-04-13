ABCテレビ『相席食堂』ロケ中に“出演者に対し不適切な場面”…「深く反省」 TVerなど差し替え
ABCテレビは、4月7日放送のバラエティー番組『相席食堂』について、10日までにTVer、ABEMAでの見逃し配信内容を一部差し替えた。
【画像】「新年度1発目から すごすぎて…滅」 M!LK塩崎太智と高橋成美が登場した『相席食堂』
お笑いコンビ・千鳥がMCを務め、ゲストが相席ロケを繰り広げる番組。同回は、M!LKの塩崎太智が、京都府宇治市を訪れた。
道中のうなぎ屋では、声優の黒沢ともよと豊田萌絵と出会い、相席が実現。うなぎの串打ちや焼きを体験し、食を満喫する様子が描かれた。この際、店主が女性陣の体を触るなどの場面があった。
オリコンニュースの取材に対し、同局は事実関係を認めるとともに、「当該放送において、出演者に対し不適切な部分がございました。制作においては、人権に対して細心の注意を払うべきところ、今回はその認識が不十分であったことを深く反省しております」とコメントした。
【画像】「新年度1発目から すごすぎて…滅」 M!LK塩崎太智と高橋成美が登場した『相席食堂』
お笑いコンビ・千鳥がMCを務め、ゲストが相席ロケを繰り広げる番組。同回は、M!LKの塩崎太智が、京都府宇治市を訪れた。
道中のうなぎ屋では、声優の黒沢ともよと豊田萌絵と出会い、相席が実現。うなぎの串打ちや焼きを体験し、食を満喫する様子が描かれた。この際、店主が女性陣の体を触るなどの場面があった。
オリコンニュースの取材に対し、同局は事実関係を認めるとともに、「当該放送において、出演者に対し不適切な部分がございました。制作においては、人権に対して細心の注意を払うべきところ、今回はその認識が不十分であったことを深く反省しております」とコメントした。