ヤンキースの主将アーロン・ジャッジ外野手（３３）がどん底の打線に喝だ。１２日（日本時間１３日）、敵地レイズ戦に４―５で敗れ５連敗となったヤンキース。「３番・ＤＨ」で出場したジャッジは３点を追う９回に４号２ランを放つなど３打数２安打２打点と気を吐いた。背番号９９は試合後、報道陣に対応。「打席でのプレーをもう少しシンプルにする必要がある。打席に立つと、どんな球でも打とうとしてしまい、不利なカウン