俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第12回（14日）の場面カットが公開されている。【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！前回は、吉江（原田泰造）や直美（上坂樹里）が案じる中、りん（見上愛）は環（宮島るか）を連れて、卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」を訪ねる。結婚相