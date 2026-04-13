『風、薫る』直美、ドレスを借りて鹿鳴館に向かう 第12回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第12回（14日）の場面カットが公開されている。
【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！
前回は、吉江（原田泰造）や直美（上坂樹里）が案じる中、りん（見上愛）は環（宮島るか）を連れて、卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」を訪ねる。結婚相手を見つけてほしいと頼んでいたはずが、卯三郎からは思わぬ答えが返ってきて・・。そんなある日、瑞穂屋に謎の青年（佐野晶哉）がやってくる。
今回は、シマケン（佐野晶哉）に外国人客の対応を助けてもらったりん（見上愛）は、自分も少しでも瑞穂屋の役に立ちたいと、英語の勉強を始める。直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）からりんの暮らしが落ち着いたことを聞く。そしてある作戦を思い立ち、メアリー（アニャ・フロリス）からドレスを借りて、鹿鳴館に向かう・・
【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！
前回は、吉江（原田泰造）や直美（上坂樹里）が案じる中、りん（見上愛）は環（宮島るか）を連れて、卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」を訪ねる。結婚相手を見つけてほしいと頼んでいたはずが、卯三郎からは思わぬ答えが返ってきて・・。そんなある日、瑞穂屋に謎の青年（佐野晶哉）がやってくる。
今回は、シマケン（佐野晶哉）に外国人客の対応を助けてもらったりん（見上愛）は、自分も少しでも瑞穂屋の役に立ちたいと、英語の勉強を始める。直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）からりんの暮らしが落ち着いたことを聞く。そしてある作戦を思い立ち、メアリー（アニャ・フロリス）からドレスを借りて、鹿鳴館に向かう・・