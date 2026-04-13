ゴールデンウィークを前に、愛知県豊橋市の「のんほいパーク」で13日、消防の特別査察が行われました。「のんほいパーク」には動物園などが入り、年間およそ97万人が来場します。行楽シーズンを前に休園日の13日、豊橋市消防本部の職員4人が訪れ、消火器などの設備の管理状況や、避難のルートに避難や救助の妨げになるものがないかなどを確認しました。豊橋市消防本部の特別査察は、今