ファミリーマートは、森永製菓とのコラボスイーツを8種発売する「森永コラボ」キャンペーンを、2026年4月14日から全国の約1万6,400店で実施する。いずれも数量限定。「森永ミルクキャラメル」「エンゼルパイ」「小枝」「森永ミルクココア」「森永ホットケーキミックス」「チョコボール」などの味わいをさまざまな商品で表現した。さらに、2021年以降、毎年数量限定で発売しスイーツ系中華まん「バター香るホットケーキまん」が、初