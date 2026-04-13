【ファミマ】森永製菓コラボスイーツ8品が登場/ホットケーキまんが、初の塩キャラメルフレーバーに!
ファミリーマートは、森永製菓とのコラボスイーツを8種発売する「森永コラボ」キャンペーンを、2026年4月14日から全国の約1万6,400店で実施する。いずれも数量限定。
「森永ミルクキャラメル」「エンゼルパイ」「小枝」「森永ミルクココア」「森永ホットケーキミックス」「チョコボール」などの味わいをさまざまな商品で表現した。
さらに、2021年以降、毎年数量限定で発売しスイーツ系中華まん「バター香るホットケーキまん」が、初の塩キャラメルフレーバーで登場する。
【コラボスイーツ8品の画像はこちら】生エンゼルパイや小枝クレープ、森永ミルクキャラメルマドレーヌなど◆ 生エンゼルパイ
【価格】276円(税込298円)
1961年に誕生したロングセラー菓子「エンゼルパイ」をイメージしたチルドデザート。ホイップとマシュマロを花のような形のビスケットでサンドし、チョコでコーティングした。◆ 小枝クレープ
【価格】276円(税込298円)
「小枝」をイメージしたクレープ。もちもち食感のクレープ生地に、チョコクリーム、クランチ、「小枝」をイメージしたチョコ掛けアーモンドパフをトッピングした。◆ 窯出しとろける森永ミルクキャラメルプリン
【価格】213円(税込230円)
「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージしたプリン。とろける食感のキャラメル風味のプリンに、キャラメルソースをトッピングした。◆ 森永ミルクキャラメルマドレーヌ
【価格】165円(税込178円)
「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージした、しっとりした生地のマドレーヌ。キャラメルの香ばしい風味と、なつかしい甘さが楽しめる。◆ 森永ミルクココアタルト
【価格】167円(税込180円)
「森永ミルクココア」の味わいをイメージしたタルト。ココアの風味とミルクの甘さが広がる味わい。
森永ミルクココアタルト◆ 森永製菓監修ホットケーキまん(塩キャラメル)
【価格】172円(税込185円)
「森永ホットケーキ」をイメージしたふんわり生地に、森永キャラメルソースと、ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルフィリングを入れた中華まん。◆ エンゼルパイバニラ
【価格】110円(税込118円)
チョコレート、マシュマロ、ビスケットが1度に楽しめるエンゼルパイ。マシュマロのふわふわ食感&もっちり食感が楽しめる。◆ キョロちゃんのカリカリピーナッツ
【価格】138円(税込149円)
チョコボールで使っているピーナッツをクリスプ層で包んだ、おつまみにもぴったりなピーナッツ菓子。カリカリサクサクとした食感が楽しめる。