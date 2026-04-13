【ファミマ】森永製菓コラボスイーツ8品が登場/ホットケーキまんが、初の塩キャラメルフレーバーに!

ファミリーマートは、森永製菓とのコラボスイーツを8種発売する「森永コラボ」キャンペーンを、2026年4月14日から全国の約1万6,400店で実施する。いずれも数量限定。

「森永ミルクキャラメル」「エンゼルパイ」「小枝」「森永ミルクココア」「森永ホットケーキミックス」「チョコボール」などの味わいをさまざまな商品で表現した。

さらに、2021年以降、毎年数量限定で発売しスイーツ系中華まん「バター香るホットケーキまん」が、初の塩キャラメルフレーバーで登場する。

【コラボスイーツ8品の画像はこちら】生エンゼルパイや小枝クレープ、森永ミルクキャラメルマドレーヌなど

◆ 生エンゼルパイ

【価格】276円(税込298円)

1961年に誕生したロングセラー菓子「エンゼルパイ」をイメージしたチルドデザート。ホイップとマシュマロを花のような形のビスケットでサンドし、チョコでコーティングした。

◆ 小枝クレープ

【価格】276円(税込298円)

「小枝」をイメージしたクレープ。もちもち食感のクレープ生地に、チョコクリーム、クランチ、「小枝」をイメージしたチョコ掛けアーモンドパフをトッピングした。

◆ 窯出しとろける森永ミルクキャラメルプリン

【価格】213円(税込230円)

「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージしたプリン。とろける食感のキャラメル風味のプリンに、キャラメルソースをトッピングした。

◆ 森永ミルクキャラメルマドレーヌ

【価格】165円(税込178円)

「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージした、しっとりした生地のマドレーヌ。キャラメルの香ばしい風味と、なつかしい甘さが楽しめる。

◆ 森永ミルクココアタルト

【価格】167円(税込180円)

「森永ミルクココア」の味わいをイメージしたタルト。ココアの風味とミルクの甘さが広がる味わい。

森永ミルクココアタルト

◆ 森永製菓監修ホットケーキまん(塩キャラメル)

【価格】172円(税込185円)

「森永ホットケーキ」をイメージしたふんわり生地に、森永キャラメルソースと、ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルフィリングを入れた中華まん。

◆ エンゼルパイバニラ

【価格】110円(税込118円)

チョコレート、マシュマロ、ビスケットが1度に楽しめるエンゼルパイ。マシュマロのふわふわ食感&もっちり食感が楽しめる。

◆ キョロちゃんのカリカリピーナッツ

【価格】138円(税込149円)

チョコボールで使っているピーナッツをクリスプ層で包んだ、おつまみにもぴったりなピーナッツ菓子。カリカリサクサクとした食感が楽しめる。