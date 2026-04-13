お笑いコンビ「シャンプーハット」のてつじ（50）が13日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。体の異変を訴えた。体調の話になり、「土曜日（11日）に四十肩になったんですよ」と報告。「まったく（腕が）上がらない。正直、今めっちゃ激痛走ってるんですよ」と明かした。「どこかちゃんと行ってんの？」と心配する上沼恵美子に「土曜日の劇場の合間に整形外科に行ってきたんですよ。レントゲンも撮っ