小祝さくらのスタッフが自身のインスタグラムを更新。「コアラを見てみたいと言うので練習後に近くの動物園へ」と記すと、「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」で国内女子ツアーに今季初参戦した親友の竹田麗央と過ごした楽しいひとときを投稿した。【写真】たくさんのコアラに紛れ込んだ小祝さくら&竹田麗央を探せ？（全5枚）2人が訪ねたのは、大会が開催された石坂ゴルフ倶楽部のすぐ近くにある埼玉県こども動物自