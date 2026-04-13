小祝さくら&竹田麗央が練習後に“動物園デート” たくさんのコアラが描かれたボードから顔を覗かせた2人に「ぼのぼのします」
小祝さくらのスタッフが自身のインスタグラムを更新。「コアラを見てみたいと言うので練習後に近くの動物園へ」と記すと、「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」で国内女子ツアーに今季初参戦した親友の竹田麗央と過ごした楽しいひとときを投稿した。
【写真】たくさんのコアラに紛れ込んだ小祝さくら&竹田麗央を探せ？（全5枚）
2人が訪ねたのは、大会が開催された石坂ゴルフ倶楽部のすぐ近くにある埼玉県こども動物自然公園だ。練習終わりという通り、ゴルフウェア姿のままで動物園を見学。そして何故かヘルメットを被ってシカの動かない遊具にまたがっている写真をはじめ、会いたかったコアラ、キリン、プールを泳ぐペンギンたちを笑顔で見つめる姿を公開。最後はたくさんのコアラの顔が描かれた顔出しボードから2人が顔を覗かせている楽しい写真で締めくくった。この投稿を見たファンからは「友人降臨」「本当に仲良しですね」「ぼのぼのします」「初日、ペアリング見れて最高でした！」などとコメント。久し振りの2ショットを大いに喜んでいた。昨年の左手手術から復帰した今シーズンの小祝。これまで6試合に参戦し4試合で予選を通過。本大会は1アンダー・20位タイでフィニッシュした。一方、富士フイルムとスポンサー契約を結ぶ竹田は久しぶりの日本ツアー参戦となったが、6アンダー・5位タイに入り実力を存分に発揮した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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