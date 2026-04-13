スタッド・ドゥ・ランスの日本代表MF中村敬斗が批判を浴びている。現地４月10日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第30節で、中村と関根大輝が所属するS・ランスは敵地でラバルと対戦。２−２で引き分けた。この試合に中村は先発出場して２トップの一角でプレーするも、目立った活躍は見せられず。ハーフタイムに交代となった。そんな25歳アタッカーに対してフランスメディア『Stade de Reims News』は、「ラバル