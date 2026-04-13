「影響力は明らかに低下している」“ハーフタイム交代”の中村敬斗に仏メディアが厳しい指摘！ 指揮官は擁護「イングランド戦で彼は世界トップクラスだった」
スタッド・ドゥ・ランスの日本代表MF中村敬斗が批判を浴びている。
現地４月10日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第30節で、中村と関根大輝が所属するS・ランスは敵地でラバルと対戦。２−２で引き分けた。
この試合に中村は先発出場して２トップの一角でプレーするも、目立った活躍は見せられず。ハーフタイムに交代となった。
そんな25歳アタッカーに対してフランスメディア『Stade de Reims News』は、「ラバル戦の前半、非常に精彩を欠いたパフォーマンスの末にハーフタイムで交代させられたナカムラは、ここ数週間のスタッド・ドゥ・ランスが抱える攻撃面の課題を象徴している」と言及する。
「試合を重ねるごとに彼の影響力は明らかに低下している。ドリブルは予測可能で、相手ディフェンスが密集しているにもかかわらず左サイドに閉じこもりがち。攻撃の起点としての貢献度もますます限定的になっている」
中村は今季ここまでリーグ戦９ゴールをマーク。シーズン序盤はコンスタントに得点していたなか、今年に入ってからは13試合でわずか２ゴールに留まっている。
これについても同メディアは「得点力も低下しており、昨季リーグ・アンで11ゴールを挙げた選手としては不十分な成績だ」と指摘した。
一方、S・ランスのカレル・ヘラールツ監督は「ケイトは、私にとって常に評価が高い。イングランド戦でのプレーを見れば、彼は世界トップクラスだった」と中村を擁護している。
今シーズンが終盤に差しかかるなか、日本代表MFの奮起に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…
現地４月10日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第30節で、中村と関根大輝が所属するS・ランスは敵地でラバルと対戦。２−２で引き分けた。
この試合に中村は先発出場して２トップの一角でプレーするも、目立った活躍は見せられず。ハーフタイムに交代となった。
そんな25歳アタッカーに対してフランスメディア『Stade de Reims News』は、「ラバル戦の前半、非常に精彩を欠いたパフォーマンスの末にハーフタイムで交代させられたナカムラは、ここ数週間のスタッド・ドゥ・ランスが抱える攻撃面の課題を象徴している」と言及する。
「試合を重ねるごとに彼の影響力は明らかに低下している。ドリブルは予測可能で、相手ディフェンスが密集しているにもかかわらず左サイドに閉じこもりがち。攻撃の起点としての貢献度もますます限定的になっている」
これについても同メディアは「得点力も低下しており、昨季リーグ・アンで11ゴールを挙げた選手としては不十分な成績だ」と指摘した。
一方、S・ランスのカレル・ヘラールツ監督は「ケイトは、私にとって常に評価が高い。イングランド戦でのプレーを見れば、彼は世界トップクラスだった」と中村を擁護している。
今シーズンが終盤に差しかかるなか、日本代表MFの奮起に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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