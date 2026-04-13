俳優の石井杏奈（27）が13日、都内で行われたテレビ東京ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（17日スタート、毎週金曜 後9：00）の記者会見に出席。かつて所属したガールズグループ・E-girlsについて振り返った。【写真】アップスタイルで清楚な姿を披露した石井杏奈中学時代にE-girlsに所属した石井。「先輩より先に弁当を食べない」「入り時間も後輩から」など、グループは「めちゃくちゃ縦社会」だったという。グループ活動