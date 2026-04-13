石井杏奈、E-girlsは「めちゃくちゃ縦社会」 理由明かし、グループに感謝
俳優の石井杏奈（27）が13日、都内で行われたテレビ東京ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（17日スタート、毎週金曜 後9：00）の記者会見に出席。かつて所属したガールズグループ・E-girlsについて振り返った。
【写真】アップスタイルで清楚な姿を披露した石井杏奈
中学時代にE-girlsに所属した石井。「先輩より先に弁当を食べない」「入り時間も後輩から」など、グループは「めちゃくちゃ縦社会」だったという。
グループ活動に力を入れ、学校の部活動に入っていなかったという石井は「部活で学ぶようなことをE-girlsで学んだ。一番大きな経験だった」と感謝を伝えていた。
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。濱田は約5年ぶりのテレ東連ドラ主演となる。
会見には石井、濱田のほか、鈴木伸之、板谷由夏、生瀬勝久が登場した。
【写真】アップスタイルで清楚な姿を披露した石井杏奈
中学時代にE-girlsに所属した石井。「先輩より先に弁当を食べない」「入り時間も後輩から」など、グループは「めちゃくちゃ縦社会」だったという。
グループ活動に力を入れ、学校の部活動に入っていなかったという石井は「部活で学ぶようなことをE-girlsで学んだ。一番大きな経験だった」と感謝を伝えていた。
会見には石井、濱田のほか、鈴木伸之、板谷由夏、生瀬勝久が登場した。