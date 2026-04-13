プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年4月12日にユーチューブを更新し、今季3度目の3連敗を喫した中日に対して「もう少し慎重にやった方がいい」と苦言を呈した。阪神3連戦は「1戦目がカギだった」 中日は、10日からホームのバンテリンドームで阪神と3連戦を行った。 初戦を3−5で落とすと、第2戦は3−9で大敗。郄橋宏斗投手（23）が先発した第3戦は、阪神の先発・郄橋遥人投手（30）に