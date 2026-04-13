プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年4月12日にユーチューブを更新し、今季3度目の3連敗を喫した中日に対して「もう少し慎重にやった方がいい」と苦言を呈した。

阪神3連戦は「1戦目がカギだった」

中日は、10日からホームのバンテリンドームで阪神と3連戦を行った。

初戦を3−5で落とすと、第2戦は3−9で大敗。郄橋宏斗投手（23）が先発した第3戦は、阪神の先発・郄橋遥人投手（30）に9回5安打に抑え込まれ、完封負けを喫した。

リーグ最下位に沈むチームは、今季3度目の3連敗で、借金は「8」に膨れ上がった。5位DeNAとのゲーム差は、2.5ゲームに広がった。

阪神との3連戦を分析した高木氏は、「1戦目がカギだった」と指摘し、試合内容に言及した。

初戦は、中日が2回に1点を先制した。3回にも1点を追加し、リードを広げた。先発・柳裕也投手（31）は、6回1死走者なしから森下翔太外野手（25）にソロ本塁打を許すも、失点はこの1点のみ。6回を投げ、5安打1失点（自責1）でしのいだ。

チームは8回に犠牲フライで1点を追加し、2点リードで9回を迎えた。9回のマウンドには、松山晋也投手（25）が上がった。先頭の佐藤輝明内野手（27）にツーベースを打たれ、続く大山悠輔内野手（31）にセンター前に運ばれ1点を失った。

その後、2つのアウトを取ったが、2死3塁の場面で郄寺望夢内野手（23）を四球で歩かせ、前川右京外野手（22）にタイムリーツーベースを許し逆転された。続く近本光司外野手（31）にもタイムリーを打たれ、この回4点を失い、3−5の逆転負けを喫した。

高木氏が注目したのは、9回に前川がツーベースを放った場面だ。ライトの守備についていた尾田剛樹外野手（25）が、打球を後逸し、1塁走者が一気にホームに生還した。

「一気に4点で、大逆転。ショックは大きい」

高木氏は、「2アウト1、3塁から前川が、ライト線にタイムリーヒット。これはツーベースだが、1塁ランナーまでホームに帰ってきた。外野は深く守っていて、絶対に（1塁走者をホームに）かえしてはいけない守備隊形をとっていたが、小田がエラーをして逆転された」とし、この失策が及ぼした影響に言及した。

「ああいうところでエラーが出ると、逆転される。開幕戦でもあったが、そこら辺をもう少し慎重にやってほしいと思う。前川の当たりが強烈だったが、人工芝だし、（エラーは）やらないでほしい。この回は一気に4点で、大逆転。ショックは大きい。やっと帰ってきた松山がマウンドに上がった。『よし、今日は勝てる』が、逆転された。士気が上がらなくなる」

中日は今季、投手陣が安定せず、チーム防御率（4.29）と失点（65点）は、ともにリーグワーストだ。開幕から14試合で、首位・阪神とのゲーム差は、7.5ゲーム差に広がり、厳しい状況に立たされている。