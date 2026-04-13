世界大会へのチケットには届かなかった。U-20オーストラリア女子代表は現地４月12日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準々決勝で、前回女王の北朝鮮と対戦。０−３の完敗を喫した。同大会で４強に進めば、今秋のU-20女子ワールドカップの出場権を得られたが、それは叶わなかった。翌日にオーストラリアメディア『FOOTBALL360』の公式Xが、国旗と泣き顔の絵文字を添え、「オーストラリアは今年のU-20女子ワール