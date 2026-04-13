女優木南晴夏（40）が、12日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。コロナ禍で描き始めた絵について占われた。占い師の星ひとみさんが「表現できるもの芸術と相性が高い」と占い「女優の仕事は表現して、創造して、芸術系なので、天職です」と伝えた。さらに星さんから「絵とか描いたりしないの？」と質問されると「絵は描きます」と回答。星さんが「個展やったら良いよ」とアドバイス