女優木南晴夏（40）が、12日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。コロナ禍で描き始めた絵について占われた。

占い師の星ひとみさんが「表現できるもの芸術と相性が高い」と占い「女優の仕事は表現して、創造して、芸術系なので、天職です」と伝えた。

さらに星さんから「絵とか描いたりしないの？」と質問されると「絵は描きます」と回答。星さんが「個展やったら良いよ」とアドバイスすると「描きたいなって気持ちはずっとありますけど。ここ1〜2年全然描けてない」と明かした。

絵はコロナ禍で描き始めたといい「いろんなジャンルを描いてみて、どの絵を描きたいかというのが定まってなくて」と話すと、星さんが「定まらなくていい。定めちゃうと訳分かんなくなってそこに集中しちゃうから、思ったものを描く。あとはここ2〜3年で絵とか芸術の世界をマジでやるの」とアドバイス。

そして星さんが「そうすると2029年に海外で個展開ける」と伝えると、木南は「えっ！？ 早い！ ちょっと待って、3年後ですよ」と驚いた。