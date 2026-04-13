米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＡＥＷＤＹＮＡＳＴＹ」（カナダ・バンクーバー）が１２日（日本時間１３日）に行われ、ウィル・オスプレイ（３２）がＡＥＷコンチネンタル王者ジョン・モクスリー（４０）に敗れベルト奪取はならなかった。デスライダーズによって首の負傷が悪化し約７か月の長期欠場を強いられたオスプレイは、３月に復帰。新日本プロレスの「ユナイテッド・エンパイア」のメンバーたちの助けも借りて極悪軍との抗争