現在、プレミアリーグで２位のマンチェスター・シティに所属するイングランド代表のニコ・オライリーは、北中米ワールドカップ出場が危ぶまれているようだ。地元紙『Manchester Evening News』が報じた。現地４月12日に行なわれたプレミアリーグ第32節・チェルシー戦（３−０）に先発した21歳のDFは、51分にラヤン・シェルキの右サイドからのクロスにヘディングで合わせてネットを揺らし、先制点をマークする。しかし、60分