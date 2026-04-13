任期満了に伴う西川町長選挙はきのう投開票が行われ、現職の菅野大志さんが新人に１０００票以上の差をつけ、再選を果たしました。 【写真を見る】西川町長選挙は現職・菅野大志氏が2回目の当選を果たす町長のパワハラも争点に（山形） 西川町長選では、現職の菅野大志さんが２１４７票を獲得し、初当選を目指した新人の大泉敏男さんに１０００票以上の差をつけ、再選を果たしました。 再選を果たした菅野大志さん「頑張れ