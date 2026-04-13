ベルギー１部ゲントに所属する日本代表DFの橋岡大樹が、痛恨のミスに見舞われた。ゲントは現地４月12日、ベルギーリーグのプレーオフ第２節でアンデルレヒトと敵地で対戦。１−３で逆転負けとなった。22分にPKで先制したゲントは、79分に失点して同点に追いつかれると、試合終盤に立て続けに２失点。勝点を手繰り寄せかけながら、悔しい結末を迎えた。その終盤の２失点に関与してしまったのが橋岡だった。３バックの右で