「彼の責任」「冷静さを失った」痛恨の“２連続ミス”…２失点関与の26歳日本代表DFを現地紙は最低評価。チームは１−３逆転負け「苦い結末となった」

「彼の責任」「冷静さを失った」痛恨の“２連続ミス”…２失点関与の26歳日本代表DFを現地紙は最低評価。チームは１−３逆転負け「苦い結末となった」