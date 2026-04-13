開催：2026.4.13 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 13 - 1 [ガーディアンズ] MLBの試合が13日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとガーディアンズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はクリス・セール、対するガーディアンズの先発投手はタナー・バイビーで試合は開始した。 2回裏、8番 マウリシオ・デュボン 4球目を打ってセンタ