開催：2026.4.13

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 13 - 1 [ガーディアンズ]

MLBの試合が13日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとガーディアンズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はクリス・セール、対するガーディアンズの先発投手はタナー・バイビーで試合は開始した。

2回裏、8番 マウリシオ・デュボン 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 1-0 CLE、9番 ホルヘ・マテオ 10球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 2-0 CLE、1番 ロナルド・アクーニャ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 3-0 CLE

4回裏、7番 ドミニク・スミス 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 5-0 CLE

5回裏、6番 オジー・アルビーズ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 6-0 CLE、7番 カイル・ファーマー 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 8-0 CLE、8番 マウリシオ・デュボン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 9-0 CLE

6回表、5番 リース・ホスキンス 2球目を打ってセンターへのホームランでガーディアンズ得点 ATL 9-1 CLE

8回裏、2番 ドレーク・ボールドウィン 5球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 ATL 10-1 CLE、3番 マット・オルソン 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 11-1 CLE、4番 オースティン・ライリー 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 13-1 CLE

試合は13対1でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのクリス・セールで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はガーディアンズのタナー・バイビーで、ここまで0勝2敗0S。ブレーブスのドッドにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでブレーブスは10勝6敗で（ナ・リーグ）東地区1位。一方ガーディアンズは9勝7敗で（ア・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-13 11:18:40 更新