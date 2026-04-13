12日午後、花見客でにぎわう新潟県弥彦村で自動運転バスと歩行者が接触する事故があり、男女2人がケガをしました。警察によると、「自動運転中の事故ではない」ということです。 事故があったのは、弥彦村の観光施設『おもてなし広場』近くの主要地方道・吉田弥彦線です。12日午後2時過ぎ、村が運営する自動運転バスと歩行者の男女2人が接触。2人は転倒し、頭や膝などから出血したため病院に搬送されました。2人とも意識はあ