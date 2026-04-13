様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』デザインを使用した、大人に似合うランチ・エコバッグシリーズが登場。「アナ」と「エルサ」のドレスデザインが美しいステンレスボトルやエコバッグが、日々の生活をより快適に演出します☆ スケーター ディズニー『アナと雪の女王』ランチ・エコバッグシリ