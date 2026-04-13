様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』デザインを使用した、大人に似合うランチ・エコバッグシリーズが登場。

「アナ」と「エルサ」のドレスデザインが美しいステンレスボトルやエコバッグが、日々の生活をより快適に演出します☆

スケーター ディズニー『アナと雪の女王』ランチ・エコバッグシリーズ

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の生活雑貨店、家電量販店など

スケーターが、ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』の「アナ」と「エルサ」の衣装をモチーフにした、大人の女性も持ちやすい新シリーズを発売。

日常のふとした瞬間に物語の世界観を感じられる、実用性とデザイン性を兼ね備えたランチ・エコバッグが展開されています。

ディズニーの人気キャラクター「アナ」と「エルサ」が作中で着用している印象的なドレスのデザインを、上品なパターンやカラーリングで表現。

一見すると洗練されたテキスタイルデザインのようでありながら、ファンには一目でそれとわかる絶妙なバランスを実現しています。

デザイン性だけでなく、日々の生活をサポートする便利な工夫が満載です☆

SMBC4B 超軽量・コンパクトステンレスマグボトル（アナ/ドレス）

価格：4,620円(税込)

POS：4973307728143

サイズ：約直径62×187mm

量：350ml

持ち運びの負担にならない軽量設計が魅力の「超軽量・コンパクトステンレスマグボトル」

真空二重構造による優れた保温・保冷効果があるため（機能）、お気に入りの飲み物を最適な温度で長時間楽しむことができます。

「アナ」デザインは、上品なグリーンのフタとシックなドレス柄が特徴。

また、氷が止まる飲み口構造を採用しているため、冷たい飲み物を飲む際も氷が口に当たらず快適に水分補給が可能です。

SMBC4B 超軽量・コンパクトステンレスマグボトル（エルサ/ドレス）

価格：4,620円(税込)

POS：4973307728211

サイズ：約直径62×187mm

容量：350ml

「エルサ」のドレスをモチーフにした、美しいブルーのグラデーションとドレスの紋様が映えるステンレスボトル。

超軽量コンパクト設計により、小さめのバッグにもすっきりと収まります。

保温・保冷機能に優れ、氷止めのついた飲み口で快適に使用できるのもポイントです。

STB4N ステンレスタンブラー（アナ/ドレス）

価格：2,970円(税込)

POS：4973307728167

サイズ：約直径80×147mm

実容量：約400ml

自宅やオフィスでのリラックスタイムを格上げしてくれる「ステンレスタンブラー」

「アナ」のドレスをモチーフにしたタンブラーは、継ぎ目のない美しい形状にドレスの柄が映える、上品で温かみのあるカラーリングに仕上げられています。

背面にレイアウトされた「アナ」のロゴも印象的。

真空断熱構造で飲み頃温度をキープし、結露も防いでくれるドリンクウェアです。

STB4N ステンレスタンブラー（エルサ/ドレス）

価格：2,970円(税込)

POS：4973307728235

サイズ：約直径80×147mm

実容量：約400ml

「エルサ」のドレスをイメージした、クールで洗練された印象のタンブラー。

自宅でのティータイムから職場のデスクワークまで幅広く活躍します。

真空断熱構造が結露を防ぐため、大切な書類やパソコンのあるデスクを濡らす心配がありません。

背面には「Elsa」の名前がプリントされており、特別感のある仕上がりとなっています。

KBS42P ポーチ付ショッピングエコバッグ（アナ/ドレス）

価格：1,760円(税込)

POS：4973307728181

サイズ：約420×320×180mm（持ち手含まず）

華やかなドレス柄を大胆にデザインした大容量のエコバッグ。

持ち運びに便利な収納ポーチがセットになっています。

バッグ本体にはドレスのディテールを想起させる華やかなプリントを採用。

日々のお買い物中の気分を盛り上げてくれるディズニーグッズです。

KBS42P ポーチ付ショッピングエコバッグ（エルサ/ドレス）

価格：1,760円(税込)

POS：4973307728259

サイズ：約420×320×180mm（持ち手含まず）

氷の結晶やドレスの装飾をモチーフにした美しいデザインのエコバッグ。

マチが広いため、食料品から日用品までたっぷり収納できます。

ポーチにはスナップボタン付きのストラップが付属。

メインのバッグなどにチャーム感覚で取り付けてスマートに持ち運ぶことができます。

『アナと雪の女王』の「アナ」と「エルサ」が着用していた、気品あふれるドレスモチーフで日常を彩る、大人に似合うランチ・エコバッグシリーズ。

スケーターの『アナと雪の女王』グッズは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

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