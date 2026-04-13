ABCテレビ「相席食堂」（火曜夜11・20）の7日放送回がTVer放送で一部カットされたことが13日、分かった。7日放送では、「M!LK」の塩粼太智が京都・宇治市のうなぎ店を訪れ、そこでたまたま声優の黒沢ともよ、豊田萌絵と遭遇。黒沢と豊田は宇治市を舞台にしたアニメ「響け！ユーフォニアム」で共演しており、この日はプライベートで宇治市を訪れていたという。3人はうなぎのくし串打ちを体験することになったが、ここで