ABCテレビ「相席食堂」（火曜夜11・20）の7日放送回がTVer放送で一部カットされたことが13日、分かった。

7日放送では、「M!LK」の塩粼太智が京都・宇治市のうなぎ店を訪れ、そこでたまたま声優の黒沢ともよ、豊田萌絵と遭遇。黒沢と豊田は宇治市を舞台にしたアニメ「響け！ユーフォニアム」で共演しており、この日はプライベートで宇治市を訪れていたという。

3人はうなぎのくし串打ちを体験することになったが、ここで同店の男性従業員が黒沢、豊田の背後から近づき、2人の腰を両手で軽く触った。黒沢、豊田は反射的に顔を上げて苦笑い。塩粼も驚いたような表情を見せた。

さらに、スタジオからVTRを見ていた千鳥も反応。番組恒例の「ちょっと待てぃ！！ボタン」が押され、大悟は「ケツ触ってた？」と指摘していた。

TVerでは、この一連のシーンがカットされた。

ABCテレビはスポニチ本紙取材に「出演者に対する不適切行為があったことは確認しております」とした上で「局として普段から人権に対し、十分な配慮をするよう務めておりますが、そこの認識が甘かったと認識しています」とコメント。

Tverにおける問題部分の削除については「その認識の元、総合的に判断して行いました」とした。最初はそのままアップしたが、10日午後に当該部分を削除して、配信し直したという。

SNSでは、「胸糞悪すぎて最悪」「出てくれた声優さんのファンもあれ見て面白がるわけがない」「塩粼くんも「えっ」ってなってたよね」などの意見が相次ぎ、物議を醸していた。