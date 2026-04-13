４月12日に開催されたラ・リーガの第31節で、浅野拓磨が所属するマジョルカがラージョ・バジェカーノとホームで対戦。３−０で快勝を飾った。ハムストリングの怪我から復帰したものの、出番なしに終わった前節に続いてベンチスタートとなった浅野は、72分から途中出場。２月２日のセビージャ戦以来、約２か月ぶりにピッチに立った。北中米ワールドカップ開幕の２か月前、前回大会のドイツ戦で決勝ゴールを決めた31歳FWの帰還