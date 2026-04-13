「きたー！」「デカすぎる」W杯２か月前、欧州から届いた“復帰のニュース”にネット反響！「かなりポジティブ」
４月12日に開催されたラ・リーガの第31節で、浅野拓磨が所属するマジョルカがラージョ・バジェカーノとホームで対戦。３−０で快勝を飾った。
ハムストリングの怪我から復帰したものの、出番なしに終わった前節に続いてベンチスタートとなった浅野は、72分から途中出場。２月２日のセビージャ戦以来、約２か月ぶりにピッチに立った。
北中米ワールドカップ開幕の２か月前、前回大会のドイツ戦で決勝ゴールを決めた31歳FWの帰還にインターネット上では次のような声が上がった。
「浅野選手きたー！！」
「復帰出来て良かった」
「これはワールドカップにとって大きな後押しだ」
「W杯前に無事戻ってこられて本当に良かったです」
「これは大きい復帰だね」
「W杯前に実戦復帰はデカすぎる...ここから調子上げていこう」
「今の時期、復帰される選手をとても尊く感じる」
「W杯前に実戦復帰できたのはかなりポジティブ」
実際のところ、約１年半も日本代表の招集から遠ざかっているだけに、ワールドカップの登録メンバーに選ばれる確率は極めて低い。それでも、森保一監督のいわば愛弟子だけに、可能性はゼロではないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「全然レベルが違う」イングランドを翻弄した25歳アタッカーが感嘆した森保ジャパン戦士は？「めちゃくちゃ上手い」
ハムストリングの怪我から復帰したものの、出番なしに終わった前節に続いてベンチスタートとなった浅野は、72分から途中出場。２月２日のセビージャ戦以来、約２か月ぶりにピッチに立った。
北中米ワールドカップ開幕の２か月前、前回大会のドイツ戦で決勝ゴールを決めた31歳FWの帰還にインターネット上では次のような声が上がった。
「浅野選手きたー！！」
「復帰出来て良かった」
「これはワールドカップにとって大きな後押しだ」
「W杯前に無事戻ってこられて本当に良かったです」
「これは大きい復帰だね」
「W杯前に実戦復帰はデカすぎる...ここから調子上げていこう」
「今の時期、復帰される選手をとても尊く感じる」
「W杯前に実戦復帰できたのはかなりポジティブ」
実際のところ、約１年半も日本代表の招集から遠ざかっているだけに、ワールドカップの登録メンバーに選ばれる確率は極めて低い。それでも、森保一監督のいわば愛弟子だけに、可能性はゼロではないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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