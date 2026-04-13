血糖値が気になるときも、しっかり食べたい気分の日ってありますよね。そんなときは、主食の工夫がカギになります。今回ご紹介するドライカレーは、見た目はそのままに、お米の糖質を2割カット。カリフラワーをプラスすることで満足感もありながら、カレーもしっかり楽しめる一皿です。糖質大幅ダウンの『ドライカレー』レシピたっぷり食べて517kcal。糖質の多いカレールウも使いません！材料（2人分）米……1合（180ml）カリフラ