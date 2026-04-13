【糖質20%オフの血糖値対策】低カロでも満足！簡単ドライカレーレシピとかさ増し術

血糖値が気になるときも、しっかり食べたい気分の日ってありますよね。そんなときは、主食の工夫がカギになります。

今回ご紹介するドライカレーは、見た目はそのままに、お米の糖質を2割カット。カリフラワーをプラスすることで満足感もありながら、カレーもしっかり楽しめる一皿です。

糖質大幅ダウンの『ドライカレー』レシピ

たっぷり食べて517kcal。糖質の多いカレールウも使いません！

材料（2人分）

米……1合（180ml）

カリフラワー……100g

合いびき肉……150g

セロリの茎……1/2本分（50g）

にんじん……1/4本（45g）

玉ねぎ……1/4個（50g）

塩……小さじ1/4

植物油……大さじ1

カレー粉……大さじ1

〈A〉

トマトジュース（食塩不使用）……1カップ

トマトケチャップ……大さじ1

ウスターソース……大さじ1

※カリフラワーご飯は作りやすい量で、3人分程度あります。

作り方

（1）米は洗ってざるに上げる。カリフラワーは細かく刻む。炊飯器に米を入れて1合の目盛りまで水を加え、カリフラワーをのせて普通に炊く。

（2）セロリ、にんじん、玉ねぎはみじん切りにする。ボールにひき肉、塩を入れて混ぜ合わせる。

（3）フライパンに植物油を中火で熱し、セロリ、にんじん、玉ねぎを炒める。しんなりしたらひき肉を加えて炒め、ぽろぽろになったらカレー粉を加えてなじませる。〈A〉を加えて5 分ほど煮込む。

（4）器に（1）を1人分 150g 盛り、（3）をかける。

（熱量 517kcal、塩分 1.9g、糖質55.5g、食物繊維 4.7g）

ローカロリー食材でかさ増しして、糖質もしっかりカット。カリフラワーがご飯になじんで、むしろクセになるかもしれません！

★低糖質でもボリュームたっぷりのレシピ集★

糖質60g未満の1カ月分献立や血糖値の急上昇を防ぐアイディアおかずをたっぷりご紹介。どれも低糖質でもボリュームたっぷり。身近な材料で作れるので、毎日無理なく続けられます。血糖値改善に役立つ食事のコツや、運動・生活習慣の解説も役立ちます。

（『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈血糖値を下げる献立〉より）