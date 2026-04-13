◆ストリングスホテル東京インターコンチネンタルから「あじさい」がテーマの中華アフヌン登場。鎌倉のクラフトジンとコラボ！ストリングスホテル東京インターコンチネンタル「チャイナシャドー」では、2026年5月7日（木）から7月7日（火）まで、初夏の光に透けるあじさいの美しさを閉じ込めた「紫陽花チャイニーズアフタヌーンティー」を開催。今季の注目は、鎌倉クラフトジン「露」との共演。朝露に濡れるあじさいをイメージした