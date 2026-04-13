ご飯を用意してもなかなか食べない猫が、飼い主さんに必死にアピールをして…？その食べしぶりの理由が可愛すぎると、今SNSで話題になっています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で35.1万再生を突破し、「可愛い可愛いかわいいい♡」「まるい、かわいい、むちむち」といった声があがりました。 【動画：ごはんをなかなか食べない猫→お尻を触ってあげると…『まさかの行動』が可愛すぎる】 まん丸おめめ