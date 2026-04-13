ご飯を用意してもなかなか食べない猫が、飼い主さんに必死にアピールをして…？その食べしぶりの理由が可愛すぎると、今SNSで話題になっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で35.1万再生を突破し、「可愛い可愛いかわいいい♡」「まるい、かわいい、むちむち」といった声があがりました。

【動画：ごはんをなかなか食べない猫→お尻を触ってあげると…『まさかの行動』が可愛すぎる】

まん丸おめめのミアくん♡

Instagramアカウント「@miazamurai_」に投稿されたのは、ブリティッシュショートヘアの「ミア」ちゃんが、ご飯前のこだわりを発揮している姿をおさめたリールです。

まん丸なお目目とお顔が魅力的なミアくんは、毎日帰宅した飼い主さんをお出迎えしてくれるという、とても親孝行な猫ちゃん。最近、ついにベッドにきてくれるようになったそうです。

譲れないこだわり

そんなミアくんには、ご飯前に発揮するこだわりがあるのだとか。それは、飼い主さんに構ってもらうこと。ミアくんは撫で撫でしてもらったり、近くにいてもらったりしないと、ご飯をなかなか全部食べてくれないのだそうです。

その日も、用意されたご飯には目もくれず、そばの椅子に座っている飼い主さんの真横で立ち上がり、真剣な表情で訴えてきたミアくん。数秒待っても反応がないと分かると、ご飯のお皿に顔を近づけて食べると見せかけ、飼い主さんの顔をじっと見上げてきたといいます。

満足したようです♡

ご飯と飼い主さんの顔を見比べてから場所を変え、再び無言のアピール。それでも動かずにいると、ミアくんは椅子に座っている飼い主さんの膝に両前足を乗せ、顔を近づけてじっと訴えかけていたといいます。

そこで飼い主さんがお尻をポンポンしてあげると、先ほどまでの食べしぶりが嘘のようにご飯を食べ始めたそう。まん丸なお目目でこんなふうに訴えられると、なんでもしてあげたくなってしまいそうです。

ミアくんの可愛すぎるこだわりに、リールの視聴者からは「人いなかったら食べれないのにコロコロちゃんなのが愛おしすぎる」「お顔丸いの可愛い♡おめめ丸いの可愛い♡ぜんぶ可愛い♡」「可愛いかわいいいいいいいい♡♡」「ポンポン待ちの表情が可愛いですね」「なんですかぁーそのウルきゅるんなかわいいお顔はぁ～～～～～♡♡♡」「顔の表情可愛いすぎます♡」「撫でて～ってしっぽでも言ってる」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@miazamurai_」では、基本はツンだけれどもたまにデレてくれるというミアくんの、見ているだけで笑顔になれるほっこりとした日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@miazamurai_」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。