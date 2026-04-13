縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」では、オリジナルドラマ作品『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』(全48話予定)を、20日午後7時より独占配信することが決定した。主演を務めるのは、人気YouTubeチャンネル『岡田を追え!!』の岡田康太。チャンネル登録者数85万人を突破し、東京・港区の家賃3万7千円のアパートに住んでいることでも話題となっている。【写真】美女6人と同棲？本人役で登場する夢のショートドラマ岡田