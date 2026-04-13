セリアで見つけたクロミのアクセサリーケースは、可愛さと機能性を兼ね備えた優秀アイテム。コンパクトなハードケースにスポンジ内蔵で、ピアスやリングをしっかり保護しながら持ち運べます。特にポスト付きピアスが曲がりにくい設計が魅力で、旅行やジム、日常使いにも大活躍。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クッション付きアクセサリーケース 大価格：￥110（税込）サイズ 閉じた時（約）：W94