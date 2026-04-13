100均で理想のケース見っけ！「機能的なのに可愛いだと…？！」「曲がりにくいのが助かる

セリアで見つけたクロミのアクセサリーケースは、可愛さと機能性を兼ね備えた優秀アイテム。コンパクトなハードケースにスポンジ内蔵で、ピアスやリングをしっかり保護しながら持ち運べます。特にポスト付きピアスが曲がりにくい設計が魅力で、旅行やジム、日常使いにも大活躍。早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：クッション付きアクセサリーケース 大

価格：￥110（税込）

サイズ 閉じた時（約）：W94×D18×H35mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4582364539724

可愛くて機能的！セリアで理想のアクセサリーケースを発見

セリアのキャラクターグッズ売り場で、思わず手に取ってしまったのが、このクロミのアクセサリーケース。

見た目の可愛さに惹かれたのはもちろんですが、実際にチェックしてみると機能性もかなり優秀。とうとう理想的な商品に出会えた！と感動したアイテムです。

まずサイズ感が絶妙。乾電池2本より少し小さいくらいのコンパクトさで、ポーチやバッグの中でもかさばりません。

素材はしっかりとしたプラスチックのハードケースなので、持ち運び時の衝撃にも強く、安心感があります。

中を開けてみると、スポンジが入っているのもポイント。このおかげでアクセサリーが中で動きにくく、カタカタ音が鳴ることもありません。

使い勝手抜群！セリアの『クッション付きアクセサリーケース 大』

リングやピアスを入れてみるとこんな感じに。特に便利だと感じたのが、スタッドピアスの収納です。

ポスト付きのピアスを寝かせて収納できるので、ポーチに入れていたときによくある、ポストが曲がる問題をしっかり防いでくれます。

華奢なネックレスの収納にもぴったり。スポンジに切れ目があるので、チェーンを通して管理できます。

ちょっとしたお出かけや旅行、ジムなどでアクセサリーを外したときの一時保管にも大活躍。さらに、フリマアプリでアクセサリーを発送するときの保護ケースとして使うのもアリです。

もちろん、大ぶりで高さのあるアクセサリーには向きませんが、普段使いの繊細なアイテムを守るには十分すぎる性能。

ハードケースとスポンジの二重構造で、大切なアクセサリーをしっかり守ってくれます。

今回はセリアの『クッション付きアクセサリーケース 大』をご紹介しました。

これまでもセリアでは似たタイプのケースはありましたが、可愛さも機能も妥協したくない方にはぜひ手に取ってみてほしいアイテムです。

気になった方はチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。