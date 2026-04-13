ダイソーで、またしても可愛いミニポーチを発見！デザインの良さに惹かれて購入したものの、いざ使ってみると少し大きめの目薬やリップを入れたらギリギリ…想像していたよりもかなりコンパクトサイズでした。入れられるアイテムの大きさは限られますが、あるものを収納したところ意外と便利なことに気付きました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：円形ポーチ（ひよこ）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー