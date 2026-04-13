全然入らないやん…でも意外な収納に便利！デザインが良すぎる100均のキーホルダー型ポーチ

ダイソーで、またしても可愛いミニポーチを発見！デザインの良さに惹かれて購入したものの、いざ使ってみると少し大きめの目薬やリップを入れたらギリギリ…想像していたよりもかなりコンパクトサイズでした。入れられるアイテムの大きさは限られますが、あるものを収納したところ意外と便利なことに気付きました！

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商品情報

商品名：円形ポーチ（ひよこ）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480963983

ダイソーで可愛いひよこデザインのミニポーチを発見♡

キーホルダータイプのポーチが充実するダイソー。シンプルなものが多い印象がありましたが、可愛いデザインのアイテムを発見しました！

『円形ポーチ（ひよこ）』は毛足の長いファー素材を使用した、ふわふわで愛らしいひよこのデザインのミニポーチ。ひよこがアクセサリーを纏っているかのように、パール飾りがアクセントになっています。

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キーホルダー売り場に陳列されていました。

表のデザインは凝っていますが内部は不織布がむき出しのような作りで、正直なところ質感はお世辞にも良いとは言えないのが残念ポイント…。可愛さ重視の商品なのかなという印象です。

サイズは全体的に小ぶりで、リップクリームと目薬を入れてみましたが、ギリギリ収まるといったサイズ感です。大きめの目薬や、厚みのあるコスメは形状によって入らない可能性があります。

イヤホンや個包装の飴くらいの大きさなら収まりが良いと思います。

バッグチャームとしても◎予備の袋を入れておくと便利！

フック付きなので、バックチャームとしても使えます。

アクセサリー感覚で使えて、シンプルなバッグに可愛さをプラスできますよ♡

個人的にはコンビニ袋や予備のゴミ袋を丸めて入れておく、ゴミ袋ポーチとして使うのが意外と便利でおすすめです！

バッグに吊り下げておけば必要なときにサッと取り出せて、お買い物時の袋詰めもスムーズです。

今回は、ダイソーの『円形ポーチ（ひよこ）』をご紹介しました。

そのまま持ち運ぶと生活感が出てしまう小物を、可愛く隠して持ち運ぶのに最適なアイテム。バッグに付けるだけで、癒やし効果も抜群です♡

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。