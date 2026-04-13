クマ駆除活動中にケガ 12日の午後、山形市の山中でクマの駆除活動にあたっていた60歳の女性が、転倒して動けなくなる事故がありました。女性は助けに入った救助隊とともに山中で一夜を過ごしましたが、13日の早朝、ヘリコプターによって救助されました。 女性が動けなくなったのは、山形市上宝沢の山中です。警察と消防によりますと、12日の午後1時ごろ、仲間とともにクマの駆除にあたっていた山形市和合町一丁目の団体職