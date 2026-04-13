「自分はあんな上司にはならない」。そう思っていたはずなのに、気づけば同じ振る舞いをしてしまっていた――。そんな自分と向き合うことになったのは、元管理職の黒田さん。昭和スタイルのスタンスで若手と接していた結果、いつしか職場で孤立してしまいます。会社に求められなくなった彼の決断と、それによる気づきとは？51歳営業部長、自分では気づかぬ変化「嫌な言い方をする上司だな、あんな風には絶対ならないぞ」若い時、確