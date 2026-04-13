「俺は“老害”だったのか？」…年収900万円・51歳営業部長、まさかの「閑職への人事異動」にプライド崩壊。転職先で突きつけられた“自分の問題点”

「自分はあんな上司にはならない」。そう思っていたはずなのに、気づけば同じ振る舞いをしてしまっていた――。そんな自分と向き合うことになったのは、元管理職の黒田さん。昭和スタイルのスタンスで若手と接していた結果、いつしか職場で孤立してしまいます。会社に求められなくなった彼の決断と、それによる気づきとは？

51歳営業部長、自分では気づかぬ変化

「嫌な言い方をする上司だな、あんな風には絶対ならないぞ」

若い時、確かにそう思っていたはずなのに、いつの間にか同じような振る舞いをしている。そんなケースは意外と少なくありません。

都内のメーカーに勤める黒田健一さん（仮名・51歳）も、その一人。新卒から営業一筋。若い頃は「詰められ、怒鳴られて当たり前」の環境で揉まれてきました。当時は、それが許される環境だったのです。

かつては上司に反発することもあり、「古いやり方だ」「圧力では成果は出ない」と感じていたといいます。しかし、年収900万円を超える営業部長になった頃から、黒田さんのスタンスは少しずつ変わっていきました。

部下の数字が伸びなければ「なぜできない」ときつく詰める。報告が遅れれば「それで通用すると思っているのか」と声を荒らげる。

かつて嫌悪感を抱いていたはずの言動を、自分自身がしている――そんな場面が増えていきました。

転職してきた新人登場→一変した社内の空気

それは、「結果を出させるには厳しさが必要」という責任感からの言動でした。ただ、周囲には真意が伝わりにくく、今の時代とのズレも否めませんでした。

実際、若手の中には「パワハラではないか」とコンプライアンス窓口に相談する者も現れます。それでも黒田さんは変わりませんでした。「自分の時代に比べれば、まだ甘い方」とすら思っていたのです。

転機は会議の場で訪れました。未達の部下を厳しく追及していたとき、転職してきた若手社員が口を開きました。

「その言い方、きつすぎませんか？ それで成果が出るとは思えません。この会社では、これが普通なんですか？」

場が凍りつきました。誰もが感じていた違和感が、はっきりと言葉にされた瞬間でした。

これを機に、黒田さんの立場は急速に厳しくなっていきます。コンプライアンス部門からのさらなる注意、部下たちの距離感。そして最終的には、未経験に近い部署への異動を打診されました。

事実上の左遷ともいえる人事に、黒田さんは悩んだ末に退職を決意します。「外に出ても、自分の実力ならやっていける」。そう信じていました。

「いつの間にか、俺は老害になっていたのか」

しかし、転職活動は思うように進みません。書類で落とされ、面接でも手応えがない。ですが、家にも居場所はありません。

「ずっと家にいられても困るんだけど」

妻の一言に返す言葉もなく、黒田さんは未経験に近い業界の営業職へ。年収は500万円まで下がりましたが、他に選択肢はありませんでした。

新しい職場で、黒田さんは50代ながら“新人”でした。若い上司に指示を仰ぎ、慣れない業務に戸惑う日々。その中で、自分とはまったく違うマネジメントに触れます。

ミスがあっても頭ごなしに叱るのではなく、まずは状況を整理し、一緒に改善策を考える。意見も否定せず、「どう思う？」と問いかける。そのとき、黒田さんはようやく気づきました。

「あんな上司にはなりたくない」と思っていたのに、責任を背負ううちに、部下を理解するより前に「厳しくしなければ」に変わっていたこと。いつの間にか“なりたくなかった側”に立っていたことに。

黒田さんはこう話します。

「気づかぬうちに、嫌いだったはずの上司の影を追ってしまっていたのかもしれません。そりゃあ、若手から見れば“老害”に見えますよね。外に出て初めて自分を客観視できました」

長く働く時代だからこそ、立ち止まって己を振り返る

会社員は60歳でいったん定年を迎えますが、60歳以上の人の就業率は年々上昇しています。

総務省の「労働力調査」によると、2024年には60歳から64歳の就業率が74.3%と、7割を超えました。65〜69歳の就業率は53.6％、70〜74歳は35.1％、75歳以上は12.0％。長く働くことは、多くの人にとって当たり前になっています。

しかし、役職やポジションは永遠ではありません。役職定年や雇用継続などを期に、部下だった人が上司になることも少なくない。そうなったときに必要とされるのは、仕事の実績だけではなく、協調性や人柄です。

黒田さんが持っていたような「厳しさが必要」という考えは決して間違いではないでしょう。ただ、今はパワハラへの目も厳しく、単純な厳しさではなく工夫やバランスが求められます。

同じ環境に長くいると、人は自分の変化に気づきにくくなります。無意識に自分を正当化してしまい、違和感を指摘されても受け流す。その積み重ねが、周囲とのズレを広げていきます。

だからこそ、年齢を重ねるほど「いまの自分はどう見えているか」と立ち止まって振り返ること。それが必要になってくるのではないでしょうか。