元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。2種類のノースリーブワンピースドレス衣装を投稿した。「ウルフくん、6戦全勝おめでとう」とつづり、「ABEMA10周年特番『30時間限界突破フェス』『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』アシスタントMCを務めさせていただきました」と報告した。柔道を引退後、プロレスラーとなったウルフアロンの番組企画を終え、「各試合の直後にリ